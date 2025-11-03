私はトウカ。体調不良で困っていた私を助けてくれたマヤちゃん。スポーツドリンクやおにぎりの他に、ゼリーや冷却シートまで買ってきてくれました。感謝の気持ちはあったものの、余裕のあるマヤちゃんへの嫉妬から素直に喜べませんでした。後日、私はママ友たちにマヤちゃんの行動への不満を話しました。こうやって話すことで、私の気持ちが少しだけ慰められる気がしたのです。ママ友たちが「うんうん」と話を聞いてくれたので、私