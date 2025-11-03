埼玉県で行われた東日本実業団駅伝で群馬のスバルは３位になり、来年１月１日のニューイヤー駅伝出場を決めました。 ニューイヤー駅伝の出場権をかけた東日本実業団駅伝は、７区間７４．６キロで行われました。スバルは、１区から３位につけますが、４区で５位まで順位を落とします。しかし、その後追い上げ、３時３２分１３秒で３位となり５年連続２５回目のニューイヤー駅伝出場を決めまし