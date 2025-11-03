ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が3日、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での日本代表「侍ジャパン」入りへ意欲を示した。今年11月15、16日に行われる韓国との強化試合（東京ドーム）で初の代表入り。右腕は「来年の（WBC）本戦に選ばれるよう、やれることはやっていきたい」とアピールを誓った。今季はレギュラーシーズンで51試合に登板し、防御率1・07をマーク。自身初のタイトルとなる最優秀中継ぎを