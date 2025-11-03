24年のNHK紅白歌合戦に初出場した現役女子高生シンガー・ソングライターの「tuki.」が3日、公式サイトおよびSNSを更新。初のアジアツアー開催を発表した。初のアジアツアーは来年4月から5月にかけて開催。4月4、5日に台北、4月11、12日にソウル、5月9、10日に香港で計6公演を行う。tuki.は自身のXを通じ「tuki.初めてのアジアツアーが決定しました台北、ソウル、香港のみんなに会えることを楽しみにしています」と呼びかけ