３日午前８時４０分頃、兵庫県西宮市塩瀬町名塩の国道１７６号の尼子谷橋で、交通事故の対応中だった同県警西宮署の田原淳警部補（５４）が約１４メートル下の茂みに転落し、搬送先の病院で死亡が確認された。西宮署によると、田原警部補は当時、別の署員と２人でトラック同士の接触事故の処理に当たっていた。風で飛んだ書類を回収しようとした際に誤って転落したとみられる。現場はＪＲ福知山線西宮名塩駅の南東約４００メー