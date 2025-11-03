デビュー50周年イヤーを駆け抜け、51周年の盛り上がりを続けるTHE ALFEEが、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『君が生きる意味』を12月24日にリリースすることが決定した。2022年2月に発売された前作『天地創造』以来、およそ3年ぶりの新作となる。【写真】圧巻…！THE ALFEE・高見沢俊彦の「ゴジラ1.0ギター」と「シン・ゴジラギター」アルバムには、最新シングル「HEART OF RAINBOW」や「丁寧言葉Death！」をはじめとした既