肩を並べるロシアのミシュスチン首相（左）と中国の李強首相＝3日、中国浙江省杭州市（タス＝共同）【北京共同】ロシアのミシュスチン首相は3日、中国浙江省杭州を訪問し、中国の李強首相と定期政府会合を実施した。タス通信が報じた。貿易やエネルギーといった分野での協力を協議し、共同コミュニケに署名する見通し。4日には北京で習近平国家主席と会談する予定。ウクライナ侵攻を続けるロシアは中国と関係強化を図っており、