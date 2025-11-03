3連休最終日の3日、行楽地から帰る人などで首都圏の高速道路では渋滞が発生してます。高速道路各社によりますと午後6時半時点で、事故の影響もあり、東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近で22キロ、関越道・鶴ヶ島インターチェンジ付近で22キロの渋滞となっています。また、中央道・小仏トンネル付近で19キロ、東北道・久喜インターチェンジ付近で29キロなどの渋滞が発生しています。上り方面では最大で35キロなどの渋滞が