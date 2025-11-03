小学生世代のサッカー日本一を目指す大会です。全日本U12サッカー選手権の石川県大会決勝が行われました。石川県内61チームの中から決勝に勝ち進んだのは、ツエーゲン金沢U12と菊川FCジュニア。雨の中の戦いを制したのは、ツエーゲン金沢U12。石川県代表として、年末に鹿児島で開かれる全国大会で日本一を目指します。