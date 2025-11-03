ジャーナリスト・田原総一朗氏（91）が2025年10月19日放送のBS朝日『激論！クロスファイア』で放った高市早苗首相をめぐる「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」との発言が炎上し、番組は打ち切りが決定した。この過激な発言の背景には、田原氏の根深い信念があるようだ。「老害」の批判をめぐって2024年10月1日の産経新聞インタビューで、田原氏は自らの心情を明かしている。「『老害...』のような批判があるのは当然でしょう