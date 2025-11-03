JR大分駅前では3日、介護の仕事の魅力を伝えるイベントが開かれました。 このイベントは介護業界で人材不足が課題となっていることから、大分県が初めて行ったものです。 JR大分駅前 会場では足こぎ車いす「COGY」の試乗のほか、人を持ち上げて移動させる際の負担を減らすことができる「介護ロボット」の体験も行われました。 ◆体験した人は「年々技術が進歩していて、自分たちが実際使う頃にはもっと進歩して