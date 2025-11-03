高校バスケットボールの冬の全国大会の出場をかけた大分県予選の決勝が3日行われました。 ウインターカップ県予選決勝 女子決勝は明豊と大分の対戦です。試合は3年ぶりの優勝を目指す大分が果敢な攻撃を見せ、終始リードする展開となりました。一方、大会2連覇中の明豊は第4クォーターで意地を見せ、ついに逆転。53対44で大分に競り勝ち、3年連続5回目の全国出場を決めました。