１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの武知海青が３日、ＤＤＴプロレス両国国技館大会のスペシャルタッグマッチに出場した。新日本プロレス・ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）と組み、樋口和貞・正田壮史組と対戦して勝利した。格別の時間だった。プロレスデビュー戦の相手だった正田と、元力士の樋口を相手に一歩も引かず。打点の高いドロップキックや連