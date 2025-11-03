ドル指数、週明けも上昇＝ロンドン為替 ドル指数は、週明けも上昇している。アジア時間にはやや低下したが、９９．７０８までの動きにとどまった。ロンドン時間に入ると再び流れが上昇に変化。一時９９．９２３と先週末の高値を上回った。８月１日以来、３カ月ぶりのドル高水準となっている。 ドルインデックス＝99.86(+0.06+0.06%)