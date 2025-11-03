巨人は３日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内で行っている若手主体の秋季キャンプ第２クール初日を迎えた。練習メニューは第１クールとほぼ同じ。午前Ｇタウンの午前組は、野手は午前９時からランニング、実戦的な守備練習、打撃練習、フリー打撃、ロングティー打撃をランチまでに実施。投手はランニング、階段走、アメリカンノック、投球練習などで追い込んだ。午後からはＧ球場に移動し、打撃練習、守