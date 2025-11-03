ドジャースがブルージェイズとのワールドシリーズを最終第7戦まで展開し、延長１１回の戦いを制して2連覇を達成した。ナ・リーグのチームとしては、１９７５、７６年のレッズ以来となった。 山本由伸が３勝をあげる素晴らしいピッチングでＭＶＰを受賞。優勝決定シリーズでは大谷翔平がＭＶＰ、佐々木朗希もポストシーズン３セーブをあげるなど、日本人トリオの活躍は目を見張るものがあった。今回のように第７戦が延長戦で