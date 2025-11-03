北朝鮮による拉致被害者の救出を訴える集会で高市首相は日朝首脳会談の希望を北朝鮮側に伝えたと話しました。拉致被害者家族会・横田拓也代表（57）「岸田政権時に行われたはずの日朝間のハイレベル協議の再構築を急ぎ、一刻も早い拉致被害者救出の手立てを講じてください」めぐみさんの母・横田早紀江さん（89）「（高市首相が）信念をもってこのこと（拉致問題）を解決しますとおっしゃってくださることに対して感謝しております