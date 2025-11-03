◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)ドイツのフランクフルトで4日)から開催される『2025WTTチャンピオンズ フランクフルト』。日本からは張本美和選手(世界ランク7位)、第2シードの伊藤美誠選手(9位)、大藤沙月選手(13位)、早田ひな選手(12位)の4人が出場します。日本勢4人はトップ4のシード入り。初戦は張本選手がチャン・リリー選手(アメリカ)、伊藤選手がユアン選手(フランス)、大藤選手がゾン・ジエン選