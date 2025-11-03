「KOSENPARK」で、VRゴーグルを着けてデジタルお化け屋敷を体感する児童＝3日午前、山形市学生が開発したビデオゲームや、仮想現実（VR）機器を活用した展示を通じて高等専門学校（高専）の魅力をアピールする「KOSENPARK」が3日、山形市で開かれた。各地の地方紙や高専でつくる実行委員会が主催し、第1弾の今回は北海道・東北エリアの8校が参加した。釧路高専（北海道釧路市）は、釧路で水揚げされる魚を画面上で釣り上げ