阪神は３日、岩貞祐太投手（３４）が、取得していた海外ＦＡ権を行使せず、来季もチームに残留すると発表した。岩貞は２２年オフに取得していた権利を行使せず、３年契約を結び、今季が最終年だった。先月３０日にはＦＡ権について「まずは球団の話を聞きたい」と話していたが、愛着のある球団に残ることを決断した。今季は２９試合の登板で３勝１敗４ホールド、防御率２・１２。日本シリーズの第２戦で打球が直撃し左肩を打