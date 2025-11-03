いわゆるロマンス詐欺の被害です。横手市に住む50代の女性がSNSで知り合った相手に、アメリカへの渡航費用として現金130万円をだまし取られました。横手警察署の調べによりますと、横手市に住む50代の女性は今年6月、SNSのティックトックで県内在住の男性を名乗る相手と知り合いました。ラインでやり取りを重ねるうち好意を抱くようになったということです。その後、相手からアメリカへの渡航費用として現金を要求され、女性は指示