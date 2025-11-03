3日午前、湯沢市の山林内で近くに住む79歳の女性の遺体が見つかりました。キノコ採りに向かっている途中でクマに襲われた可能性が高いと見られています。遺体が見つかったのは湯沢市川連町の山林内です。湯沢警察署の調べによりますと3日午前9時すぎ、市の職員が倒れている人を発見、その場で死亡が確認されました。亡くなったのは近くに住む後藤キヨさん79歳で、きのうの朝、「山に行ってくる」と家族に伝えたまま行方不明になっ