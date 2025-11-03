11月4日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体スペシャルが放送される。前半の『プラチナファミリー』では、日本を代表する世界的なお菓子メーカーの創業一家が住む高台にある高級住宅街に佇む豪邸に潜入し、想像を超える驚きの暮らしぶりや創業家夫人の意外な素顔をつまびらかにしていく。続く『火曜の良純孝太郎』は、石原良純と小泉孝太郎が