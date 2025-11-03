11月1日（現地時間10月31日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、ホームのエックスフィニティ・モバイル・アリーナでボストン・セルティックス戦に臨んだ。残り約3分で10点を追う展開から8－0のランで2点差まで詰め寄り、残り20秒で1点差に肉薄するも追いつけず、最終スコア108－109で今シーズン初黒星（4勝1敗）となった。 それでも、シクサーズは3日