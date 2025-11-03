（台北中央社）農業部（農業省）の統計で、台湾バナナの対日輸出が大幅に減少していることが分かった。台湾バナナ約10トンが茨城県内18市町村の学校などで提供される予定で、同部は学校給食を通じて台湾バナナの認知を高めると同時に好きになってもらい、市場の需要拡大につなげたいとしている。台北市内で2日、記者会見を開いた。日本は台湾バナナの最大の輸出先。統計によれば、台湾バナナの対日輸出はピーク時の2020年には3050