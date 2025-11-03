¡ÊÅí±àÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿³ÚÅ·¥â¥ó¥­¡¼¥º¤¬2Æü¡¢Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Î³ÚÅ·Åí±àÌîµå¾ì¡ÊËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¡Ë¤«¤éÅí±à»ÔÀ¯ÉÜ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÌó2»þ´Ö¤«¤±¤Æ°ÜÆ°¡£±èÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤ÏÀè·î¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Á°Ç¯²¦¼Ô¤ÎÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ò²¼¤·¤¿¡£Á°¿È¤Î¥é¥Ë¥å¡¼¥Ù¥¢¡¼¥º¤È¥é¥ß¥´¥â¥ó¥­¡¼¥º»þÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤È6Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¡¢³ÚÅ·¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤é¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ÖÎ¾¤Ë