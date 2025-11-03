Image: roidztech Inc. これでレースする未来を見てみたい。「移動する」という手段を変えるであろう、モジュラー式の乗り物｢Raptor（ラプター）｣。下半分がトライク（3輪車）で、上半分はバイク風や貨物専用などいろんな姿に変化します。人が跨って乗る状態から、分離すると4足歩行ロボにトランスフォームするモジュールまで考案され、自由な発想でナンでもアリって感じです。しかも全種類