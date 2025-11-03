久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地11月１日に開催されたラ・リーガの第11節で、宿敵アスレティック・ビルバオとホームで対戦。３−２でバスクダービーを制した。左足首の怪我で公式戦３試合を欠場した久保はベンチスタート。63分から４試合ぶりの出場を果たすと、果敢に仕掛けて攻撃を活性化する。オフサイドで取り消されたものの、アルセン・ザハリャンがネットを揺らしたシーンで、“幻のアシスト”もあった。