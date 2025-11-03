格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」は3日、兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催。メインマッチで行われたフェザー級ワンマッチでは萩原京平が秋元強真にラウンド3分52秒レフェリーストップでTKO負けを喫した。 ■TKO負けも実況席は成長を評価 第1ラウンド、序盤から萩原がインローで足を削る。プレッシャーをかける秋元のタックルを切ると、そこからはスタンディングの攻防に。秋元の鼻からは