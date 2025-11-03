イランのペゼシュキアン大統領は11月2日、イラン原子力機関を訪れ、核産業の企業幹部と会合を開きました。同大統領は、「イランの核活動は完全に平和目的であり、国民生活の問題を解決するものだ。わが国最高指導者のファトワ（宗教的判断）に基づき、核兵器の製造に関する議題は、イランでは禁止されている」と述べました。また、「科学は科学者の頭脳に存在するものであり、建物や工場を破壊しても何の問題も生じず、イランは再