ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」が、3日に開幕した。菅章哉（37＝徳島）が順調な滑り出しを決めた。初日5Rで2コースから捲って勝利。「チルト0度としては伸び寄りでバランスが取れていい足。あとは安定板が外れてどうか」と感触も上々だ。現在の賞金ランキングは16位。SGグランプリ（12月16〜21日、住之江）に向けて「今節は本当に勝負だと思っている」と気持ちを込めた。2日目は2R3号艇、11R6号艇。