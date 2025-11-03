北海道・和寒町で、はみ出してきた対向車と接触し、はみ出した車がそのまま走り去った瞬間が目撃されました。現場は片側1車線の国道。女性の車が緩やかなカーブを走っている時のことでした。街灯はまばらで真っ暗な道路。当時、雨も降っていました。すると、対向車線から1台の車がこちらに接近。白い車はセンターラインをはみ出し、女性の車に接触。ミラーを吹き飛ばしました。ぶつけられたドライバー：たぶん80〜90km/hは出ていた