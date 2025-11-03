【モデルプレス＝2025/11/03】渡邊渚が11月3日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演。一部メディアから「仕事激減」と報じられたことについて言及した。【写真】渡邊渚、1st写真集決定 初水着・ランジェリーカットにも挑戦◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」同番組は、実業家