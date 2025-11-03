メーガン妃は「億万長者になりたい」との大きな野望を持っており、美容などのホスピタリティ業界へ進出する可能性があると王室専門家が指摘した。英紙デーリー・メールが３日、報じた。メーガン妃とヘンリー王子の資産は合わせて約６０００万ポンド（約１２１億円）といわれているが、億万長者になることを夢見ているサセックス公爵夫人にとってはそのばく大な財産でも十分ではないと、王室専門家のエミリー・アンドリュース氏