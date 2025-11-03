飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は３日、１２Ｒで優勝戦が行われ、佐藤励（２５＝川口）が車速を生かした力強い攻めで大会初Ｖ。４月のオールスターに続く２回目のＳＧ制覇を飾った。通算２５回目の優勝。序盤の展開が勝負を左右する０メートルオープン戦。内４車にスタート巧者が揃ったが「スタートは（練習で）０５くらい見えていた。迷いないタイミングで切った」と自信があった。その言葉通りコンマ０