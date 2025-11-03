【モデルプレス＝2025/11/03】前田敦子が2026年に発売する「前田敦子写真集 タイトル未定」（講談社）より、新たな先行カットが解禁された。【写真】前田敦子、キャミワンピから素肌輝く◆前田敦子、美背中披露今回解禁されたのは、2点の先行カット。黒のランジェリー姿で美しい背中を見せている。また、サテン生地のキャミソールワンピースからは、美しい素肌を披露している。◆前田敦子、“最後の写真集”決定AKB48の“絶対的セ