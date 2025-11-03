元タレントの田代まさし（６９）と息子でミュージシャンの田代タツヤ氏（４２）が３日、都内で行われた「依存症シンポジウムＩＮ東京」に出席した。覚醒剤取締法違反などで逮捕され、長年薬物依存と戦ってきた田代は、「私は依存症の立場。当事者だけじゃなくて、息子がどう思っていたかを聞いていただく」として、タツヤ氏とともに薬物依存からの回復を振り返った。タツヤ氏が、田代の異変に気が付いたのは中学生のころ