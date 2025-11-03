記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月3日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は3日の記者会見で、中国がフランスなどに実施している査証（ビザ）免除措置を2026年12月31日まで延長すると明らかにした。また、スウェーデンに対しては25年11月10日から26年12月31日までビザ免除措置を実施すると発表した。