NHK大河ドラマ「べらぼう」第42回「招かれざる客」が2日に放送され、冒頭、主人公・蔦屋重三郎（横浜流星）の母で、女優・高岡早紀が演じる「つよ」が亡くなったことが明かされた。つよが頭痛を訴えるなど、前週から“匂わせ”はあったが、まさかの“ナレ死”に視聴者も驚いた。 【写真】蔦重の髪を結うつよ…母子の思いがヒシヒシ 女優・綾瀬はるかによるナレーションで「その頃、つよさんがその一生を終え、後日、偲