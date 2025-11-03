俳優の井浦新が3日にインスタグラムを更新。海外で撮影したオフショットを公開すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】日本を離れて3週間で激変の井浦新井浦が投稿したのは自身のソロショット。写真にはTシャツにサングラス、髪を短く刈ってパーマも当てた彼の姿が収められている。投稿の中で井浦は「日本をはなれ3週間くらいかなこちらは毎日元気にやってます」と報告。続けて「髪型がすこ〜しだけ変わったのは気に