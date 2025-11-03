ユズの収穫シーズンを迎えた馬路村でイベントが開かれ約4500人がユズ料理やユズしぼり体験を楽しみました。11月2日馬路村で開かれた『ゆずはじまる祭』は馬路村農協の主催で17回目です。会場には約4トンのユズが用意され、生産者や来場者が会場で手搾りした搾りたてのユズ酢の販売コーナーには長い行列ができていました。■高知市から「毎年来てます」「（ユズ酢は）水で溶かしてユズジュースを作る 濃さ