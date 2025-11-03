俳優の山崎育三郎が３日、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」（毎週月曜更新）を開設した。この日、投稿された初回の動画は、俳優・山田孝之がゲスト出演している。同チャンネルについて山崎は「ミュージカル、コンサート、映像作品など、様々なジャンルに挑む過程をドキュメンタリーとして描きながら、今、会いたい人に会いに行き、食を楽しみ、等身大の自分をお届けしていきます」とコメントし