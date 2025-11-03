2025年度での閉校が決まっている須崎市の浦ノ内中学校で、生徒と地元の人たちが一緒に学校最後の体育祭を行いました。須崎市の浦ノ内中学校は、少子化の影響で生徒の数が減り続け、現在の全校生徒は16人です。市の学校再編によって朝ヶ丘中学校へ統合する形で2025年度での閉校が決まっています。11月2日行われた体育祭。学校最後の年に思い出を残そうと地元の人も参加しました。地元の人たちは3チームに分かれて綱引きやフラ