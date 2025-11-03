弁護士でコメンテーターの橋下徹氏が３日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新し、高市早苗首相が北朝鮮に首脳会談を打診したニュースに反応。「賛成」と支持した。高市首相はこの日、都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の集会に出席し、会談を打診したことを報告した。橋下氏は「ただしいわゆる強行保守派のように中途半端な制裁でキャンキャン吠えているだけでは無理。トランプさんのように軍事力で叩き潰しにいくか、