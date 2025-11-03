東京で行われている「ドリーム夜さ来い」。約5000人の踊り子たちが笑顔溢れるパフォーマンスを披露しています。11月2日から東京･お台場で開催されているドリーム夜さ来い。24回目となる2025年は首都圏を中心に80チーム約5000人の踊り子が参加しています。各チームが趣向を凝らしたパフォーマンスを披露し、集まった観客たちは写真を撮るなどして東京でのよさこいを楽しんでいます。ドリӦ