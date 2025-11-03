11月2日、四万十町の四万十緑林公園で行われた「米こめフェスタ」は地域特産の仁井田米を中心に食の魅力を知ってもらおうと行われていて今回で21回目です。イベントのスタートから始まった仁井田米小売組合のおにぎり無料配布には長蛇の列が。そのほか会場には四万十町内の飲食店を中心に67のブースがあり大人から子どもまで多くの人が訪れ連休のひと時を楽しんでいました。■「楽しかったです、おいしいものいっぱい