観光物産土産卸を行う明星企画は、東北各地の“名所・名物”をテーマにした手のひらサイズの赤べこ「東北べこ〜ず」5種類を発売します。東北5県を代表するモチーフを取り入れた、集めて楽しいコレクションフィギュアです。2025年11月10日(月)より、東北地方の観光地施設、サービスエリア、道の駅などで本格販売が開始されます！ 明星企画 東北のご当地赤べこ「東北べこ〜ず」 東北地方は、それぞれの県に特色ある