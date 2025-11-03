県内のサッカーチームの小学4年生が集まり、サッカー元日本代表の松井大輔さんと岩渕真奈さんをゲストに迎えたイベントが黒潮町で開かれました。11月3日、黒潮町の土佐西南大規模公園に姿を見せたのは、サッカー元日本代表の松井大輔さんと元なでしこジャパンの岩渕真奈さんです。2人は日本サッカー協会とみずほフィナンシャルグループが2024年から全国各地で行っている「BLUE DREAMみらいス