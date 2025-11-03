ホッカイドウ競馬は3日、同日に開催された門別競馬場の発売金額（SPAT4LOTOを含む）が19億6648万5960円となり、ホッカイドウ競馬における1日のレコードを更新したと発表した。この日はダートグレード競走の「第6回JBC2歳優駿」が実施された。なお従来の記録は、門別競馬場で「第2回JBC2歳優駿」が行われた2021年11月3日の18億2199万2390円（※SPAT4LOTOを含む）。