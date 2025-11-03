サッカー明治安田J2ブラウブリッツ秋田です。2日にアウェーでRB大宮アルディージャと対戦しました。序盤での選手退場が響き、5失点で完敗です。これまでの5試合で白星がないブラウブリッツ。勝利に向け2日、RB大宮アルディージャのホームに乗り込みました。しかし、前半18分スルーパスから抜け出そうとした相手のフォワードをファールで止めたDF長井が一発退場。体を張った守備が